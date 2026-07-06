Mersin'in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Mersin Barosu'na kayıtlı Avukat Tuğçe Şen, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine hızlıca sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİL ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolu üzerinde gerçekleşti. U.D. idaresindeki 27 AOU 439 plakalı otomobil, o sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan 24 yaşındaki Tuğçe Şen'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan genç avukat ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık görevlileri tarafından ambulansla acil şekilde hastaneye kaldırılan Tuğçe Şen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şen'in cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü U.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan adli inceleme ve soruşturma devam ediyor.

TABUTUNUN ÜZERİNE CÜBBESİ KONULDU

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Avukat Tuğçe Şen'in (24) cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Şen'in yakınları, tabuta avukatın cübbesini serdi. Şen'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fakıllı Mezarlığı'na gönderildi.