İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi, liderler arasındaki samimiyet krizine ve kameralara yansıyan ilginç anlara sahne oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İzlanda'nın genç Başbakanı Kristrun Frostadottir arasındaki selamlaşma sırasında yaşanan gerginlik, zirvenin en çok konuşulan olayları arasına girdi.

Zirve kapsamındaki yuvarlak masa toplantısı öncesinde İzlanda Başbakanı Frostadottir'in yanına yaklaşan Macron, oldukça neşeli bir tavırla genç lidere doğru eğilerek sarılmak istedi.

Ancak Macron'un bu samimi hamlesi karşılıksız kaldı. Kendisine yaklaşan Fransa Cumhurbaşkanı'ndan rahatsız olduğu gözlenen Frostadottir, bir adım geri çekilerek kucaklaşmaya izin vermedi ve elini Macron'un omzunda tutarak araya mesafe koydu.

Yaşanan bu garip anlarda Macron gülümseyerek İzlanda Başbakanı'nın gözlerinin içine bakmaya devam ederken, Frostadottir'in ise sağ tarafında duran ve o anları kaydeden fotoğrafçıya bakarak yaşadığı huzursuzluğu gizleyemediği görüldü.

MELONİ İLE DE BENZER ŞEYLER YAŞAMIŞTI

Dublin'deki bu soğuk karşılama, Macron'un geçmişte İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaşadığı benzer bir diyaloğu akıllara getirdi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen G7 Zirvesi'nde de Macron'un Meloni'ye fazla yaklaşarak kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından İtalyan liderin gözlerini devirdiği anlar sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

İNGİLTERE AB'NİN GÜNDEMİNDE

Öte yandan, kıta liderlerini bir araya getiren Dublin zirvesinde diplomasi trafiği de hız kesmeden devam ediyor. İngiliz siyasetçi Andy Burnham, Brexit sürecini tersine çevirmeye yönelik söylemlerini sertleştirirken, hazırladığı "yeniden başlatma" planının şartlarını netleştirmek için zirveyi fırsata çevirdi.

Burnham'ın aralarında Macron ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de bulunduğu liderlerle bu paketi masaya yatırması bekleniyor. Ancak İngiliz kamuoyunda, Burnham'ın önümüzdeki cuma günü yapılacak AB-Birleşik Krallık zirvesinde daha iyi ticaret koşulları elde edebilmek uğruna Brüksel'e ciddi tavizler vereceği yönündeki endişeler giderek artıyor.