Suudi Arabistan’da, Mekke’deki bir camide “ahlaka aykırı” eylemde bulunmakla suçlanan Bangladeş vatandaşı Nazrul Islam Abdul Basir ve Siti Akhtar idam cezasına çarptırıldı. Cezalar 14 Ekim’de infaz edildi. İki Bangladeşlinin kafaları kesildi. Başsız bedenleri tabutlara konulup ülkelerine gönderildi. Cenazelere ülkelerine gönderildi. İki kişinin yargılanma süreci ve konsolosluk desteğine ilişkin yanıtsız sorular var. Yetkililer, olayın hangi camide yaşandığını ve iki kişinin ne zaman gözaltına alındığını açıklamadı. “Bilgilendirilmedik” diyen Bangladeşli yetkililer, Suudi yönetimine nota gönderdi.

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