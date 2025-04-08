Sakarya'daki eğlence mekanlarında dansçı olarak çalışan 30 yaşındaki Talya Tütüncü'den uzun saatler boyunca alınamadı. Genç kadından haber alamayan yakınları çareyi evine girmekte buldu. Evine giren yakınları, Tütüncü'nün cesediyle karşılaştı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası eve gelen sağlık görevlileri Talya Tütüncü'nün hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
Tütüncü'nün Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde alkollü bir eğlence mekanında dansçı olarak çalıştığı öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Talya Tütüncü'nün son olarak gece saatlerinde "Alkol kullanıyoruz, insan değil" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.