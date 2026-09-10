Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y., göğüs büyütme ameliyatının ardından yaşadığını öne sürdüğü sağlık sorunları nedeniyle hukuki süreç başlattı.

M.Y.'nin, 2022 yılında özel bir hastanede Op. Dr. O.T. tarafından gerçekleştirilen göğüs büyütme ameliyatının ardından istediği sonuca ulaşamadığını ve çeşitli sağlık sorunları yaşadığını iddia ettiği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre, ameliyatın ardından M.Y'nin göğsünün alt bölgesinde, deri yırtılması ve buna bağlı doku kaybı neticesinde oluşan kalıcı his kaybı ile sabit yara izi meydana geldi.

İkinci ameliyatta doku kaybı yaşadı

İlk ameliyatının ardından M.Y. oluşan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden O.T. tarafından 'göğüs düzeltme ameliyatı'na alındı.

Bu kez de ameliyat sonrası dikiş bölgelerinde deri kopmaları, doku kayıpları ve ciddi enfeksiyon riski taşıdığını öne süren M.Y, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Hatalı işlem uygulandı iddiası

Suç duyurusu dilekçesinde yaşanan komplikasyonlar anlatılırken profesyonel dansçı M.Y.'nin göğüs bölgesinde meydana gelen ağır tıbbi olumsuzlukların, hareket kabiliyetini kısıtladığı ve estetik görünümü bozduğu, bu durum nedeniyle aylarca çalışamadığı, mesleğini icra edemediği aktarıldı.

Dilekçede doktor O.T.'nin gerekli dikkat ve özeni göstermediği, M.Y.'nin deri yapısını ve tıbbi durumunu gözetmeden hatalı işlemler uyguladığı kaydedildi.

'Hasta bilgilendirilmedi'

O.T'nin, M.Y'nin yaşadıklarını 'komplikasyon' olarak nitelendirse dahi sorumluluğunun bulunduğu ifade edilen dilekçede, doktorun M.Y.'yi ağır sonuçlar (deri kopması, iş göremezlik) konusunda aydınlatmadığı ve oluşan komplikasyonları yönetemediği belirtildi.

Dilekçede doktor O.T.'nin 'Taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatılmasını ve bilirkişi incelemesi talebinde bulundu.

Soruşturma izni istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kuruluna sorumlu tutulan şahıslar hakkında soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu.