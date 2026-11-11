Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı 8'inci kattaki dairesinin balkonundan düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Pınar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pınar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ’

Dr. Pelin Pınar'ın ölümünün ardından Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.