İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz mart ayında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 36 Karsspor'un futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.
Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakim karşısına çıktı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 13 Temmuz'a ertelendi.
İDDİANAMEDE NE TALEP EDİLMİŞTİ?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından, sanık Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti.
İddianamede ayrıca türkücü İzzet Yıldızhan hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.