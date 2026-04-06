Genç bir hemşirenin çektiği ve istifasını açıkladığı videoya dikkat çekti. Genç hemşire; uzun çalışma saatleri, yoğun iş yükü, yetersiz dinlenme süresi ve düşük ücret gibi sorunlarına isyan ederek şu ifadeleri kullandı:

'TÜKENDİM...'

"2025’in son 3 ayında başladım diye maaşıma zam yapılmadı. Alerjime rağmen uygun eldiven temin edilmedi. Haftada 6 gün, 24 saat nöbetler… Tükendim."

Hemşirenin ellerini göstererek, "Hipoalerjenik eldiven kullanmam gerekiyor alerjim var ama 2 aydır temin edilmiyor. Haftada 6 gün çalışıyorum bütün bunlar beni tüketti" dediği anlar birçok kişi tarafından destek gördü.

Genç hemşireye destek yorumları yağdı

Sosyal medyada paylaşılan videonun altına yorumlar yağdı. Destek verenler arasında sağlık çalışanları da vardı. Hemşireler ve hemşire adayları uzun nöbetlere, eldiven probleminin bile çözülemeyişine isyan ederek şu ifadeleri kulllandı:

"Özel sektörde hemşire ATT vs. olarak çalışmak tam bir statü tuzağı her işi yatırtıp asgari ücretin bir tık üstünü veriyorlar."

"Şu eldiven meselesi cidden artık yetti bir çare mi bulunca acaba son bir aydır bende sürekli şikayet etmeme rağmen tık yok."

"Maalesef doktor ve hemşirelerin değeri oto kaporta ustası ve kalfası kadar yok!"

"Özelde hemşireler 14 saat 6 gün çalışıyor. İş yükleri çok fazla"

"Çok haklı sebepler eldiven bile temin edemeyen devlet hiç bir değerin yok canını versen yetmedi derler bu sistemin içinde çalışmak istememekte çok haklı."

"Çok korkuyorum hemşire olarak atanınca bu mesleğimi yapamayıp istifa etmekten. Dünyanın sonu olmaz ama bin bir umutla emekle girdiğim yolda hayal kırıklığı ile kalırım."