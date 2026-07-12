Olay, Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan zincir bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Hemşire olduğu öğrenilen Betül isimli genç kadın, motosikletine yakıt almak için istasyona geldi.

'BU DA SAĞLAM HA KELEŞ'

Benzin dolumu sırasında ödeme yapmak üzere içeri giren genç kadın, bu esnada pompacının yanında bulunan bir kişiyle yaptığı konuşmadan habersizdi. İddiaya göre pompacı, genç kadının arkasından “Bu da sağlam ha keleş, gelsin de gör” ifadelerini kullandı.

'NASIL BU KADAR RAHAT KONUŞABİLİYORLAR'

Daha sonra motosikletinde bulunan kamera kayıtlarını izleyen Betül, duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Yaşadığı olayı belgeleyen görüntüleri kendi Instagram hesabından paylaşan genç kadın, videoya “Bunlar nasıl bu kadar rahat böyle konuşabiliyorlar, ya o kadar çok şey yazmak istiyorum ki buraya yani ne yazsam az kalır” notunu ekledi.

Paylaşımın kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla birlikte görüntüler viral olurken, çok sayıda kullanıcı da olayla ilgili yorumlarda bulundu.