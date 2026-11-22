Konya’da yaşanan olay, genç bir kadının evinde güvenlik endişesi yaşamasına neden oldu. Hemşire olarak görev yapan kadın, iş çıkışı evine geldiğinde apartman görevlisini dairesinin içerisinde görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Durumu polise bildiren genç kadının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, apartman görevlisini gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelinin aynı daireye daha önce de izinsiz girdiği ortaya çıktı.

KAPICI SAVUNMASINDA SU SESİNİ ÖNE SÜRDÜ

Hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen apartman görevlisi, ifadesinde daireden su sesi geldiğini duyduğunu iddia etti. Şüpheli, herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kapıyı plastik kart kullanarak açtığını ve içeri girdiğini savundu.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİZLİ KAMERA ENDİŞESİYLE EVİNE GİREMİYOR

Yaşadığı olayın ardından büyük korku ve tedirginlik yaşayan genç kadın, dairesinde gizli kamera bulunabileceğinden şüphelendiğini belirtti. Kendi evinde güvende hissetmediğini ifade eden hemşirenin, bu endişe nedeniyle evine girmeye korktuğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, apartman görevlisinin daireye daha önce hangi amaçla girdiği ve evde herhangi bir kayıt cihazı bulunup bulunmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.