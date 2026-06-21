Afrika başta olmak üzere Türkiye ve yurt dışında birçok ülkede milyarlarca dolarlık projeler yürüten inşaat ve lojistik devi Orkun Group'un patronu İlhan Karadeniz, Babalar Günü'nde kızından aldığı hediyeyi sosyal medya hesabından paylaştı.



Kendisi de Orkun Group Yönetim Kurulu Üyesi olan 24 yaşındaki genç iş kadını Dilhan Karadeniz, babası İlhan Karadeniz'e hediye etmek için satın aldığı kırmızı renkteki lüks Ferrari'yi balonlar ile süsledi.





BABA KARADENİZ'DEN DUYGUSAL TEŞEKKÜR



Bu anları kamera ile kayıt altına alan Dilhan Karadeniz, babalar günü için hazırladığı lüks hediyeyi gören babasının tepkilerini sosyal medya hesabından paylaştı.



Balonlarla süslenen üstü açık lüks Ferrari karşısında şaşkınlık yaşayan iş insanı İlhan Karadeniz, kızına sarılarak hediyesi için teşekkür ettikten sonra sosyal medya hesabından da duygusal bir teşekkür mesajı yayınladı.



Karadeniz, kızının aldığı hediyeye ilişkin paylaşımında "Hayatımın en duygusal Babalar gününü bana yaşatan güzel kızım.. Bedelinin ne olduğunun hiç bir önemi yok, senin güzel ve düşünceli kalbin, ince ruhun bütün bedellere değer" ifadelerini kullandı.





GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI SALLADI



Babalar günü nedeniyle sosyal medyada paylaşılan hediyeler arasına zirveden giriş yapan Dilhan Karadeniz'in kırmızı Ferrari sürprizi, sosyal medya kullanıcılarının da paylaşıma yoğun ilgi göstermesine neden oldu. Karadeniz'in lüks hediyesi saatler içerisinde sosyal medyada yüz binin üzerinde etkileşim aldı.