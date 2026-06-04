Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan havalimanında Türkiye'ye dönüş hazırlığında olan genç bir Türk kadın, gümrük kontrolünde durdurularak sorgulandı.
PARASINA KADAR SORGULANDI
Çantası aranan kadına görevliler tarafından yanında ne kadar para bulunduğu, hangi şehirleri ziyaret ettiği ve ülkede kaç gün kaldığı soruldu.
GENÇ KADIN VİDEO ÇEKEREK İSYAN ETTİ
Yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın, ülkeye giriş yapmadığını aksine çıkış yaptığını belirterek bu sorgulamaya anlam veremediğini ifade etti.
"ÜLKENE GİRMİYORUM, ÇIKIYORUM"
Yaşadığı duruma tepki gösteren genç kadın, "Ben senin ülkene girmiyorum, şu an çıkıyorum" diyerek sorgulanmasına anlam veremediğini dile getirdi
Görevlilerin soruları yöneltme biçiminden rahatsız olduğunu dile getiren yolcu, Avrupa'da Türk vatandaşlarının sık sık benzer kontrollere maruz kaldığını savundu.