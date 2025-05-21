Bursa merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı akşamı alçakça bir saldırı yaşandı. Genç bir kadın, tek başına hain girişimi önledi.

Bayram nedeniyle bayraklarla süslenen refüjdeki ağaçlarda, hainin biri üzerinde Atatürk portesi bulunan Türk Bayrağı’nı çakmakla yakmaya çalıştı.

Tam o anda yoldan geçmekte olun genç bir kadın, düşünmeksizin alçak saldırıya müdahale etti.

SALDIRGANI KOVALADI

“Elini çek. Sen kimsin be. Çıldırtma beni” diyerek bağırarak tepki gösteren kadın, saldırganın üzerine yürüdü. “Sen kimsin, Atatürklü Türk bayrağını yakmak ne lan” diye tepki gösteren kadının kararlı duruşu karşısında şoke olan hain, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Genç kadın, saldırganın iyice uzaklaştığından emin olana kadar arkasından yürüdü. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada genç kadına övgüler yağdırıldı.