Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 138 Sokak’ta bulunan bir sitenin 4. katındaki dairede yalnız yaşayan Gözde Gökalp’ten (36) haber alamayan yurt dışındaki ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Gökalp’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, genç kadının vücudunda morluklar tespit edildi.
ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA
Gökalp’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak, kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen H.Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.