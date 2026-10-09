Ukrayna’da sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, savaşın sivillerin gündelik yaşamına etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

YAYINA ARA VERMEK ZORUNDA KALDI

Canlı yayın açan genç bir kadın, çevreden gelen silah ve bomba sesleri üzerine yayınına ara vermek zorunda kaldı. Kadının o anları, savaşın ortasında sıradan bir gün geçirmenin bile ne kadar zor olabildiğini ortaya koydu.

‘UKRAYNA’DA HAYAT İŞTE BÖYLE’

Genç kadın, yaşadığı anları kaydeden videoyu sosyal medya hesabından “Ukrayna’da hayat işte böyle” notuyla paylaştı.

‘GÜNLÜK YAŞAMIN BİR PARÇASI’

Görüntüler, savaşın yalnızca cephede yaşanan çatışmalardan ibaret olmadığını, sivillerin günlük rutinlerini de doğrudan etkilediğini hatırlattı. Silah ve patlama seslerinin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi, insanların en sıradan anlarda bile çevrelerini kontrol etmek ve olası tehlikelere karşı dikkatli olmak zorunda kalabildiğini gösterdi.