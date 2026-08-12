Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Yusuf Akan ve İbrahim Arzakçı 12'şer yıl, Şehmus ve Zülküf Kaya kardeşler 10'ar yıl, Baver Yaşar ise 11 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Kararın açıklanmasının ardından sanıkların mahkeme avlusunda olay çıkardığı, mahkeme görevlileri ile kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına hakaret ettiği belirtilmişti. MAHKEME BİNASINDA HASAR OLUŞTU Edinilen bilgilere göre sanıkların taşkınlıkları mahkeme avlusuyla sınırlı kalmadı. Sanıkların, kararın ardından Girne Kaza Mahkemesi binası içerisinde bulunan tuvalet ve lavabo gibi bölümlere zarar verdiği öğrenildi. Olaylar nedeniyle mahkeme binasında maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Sanıkların binaya verdikleri zarar nedeniyle haklarında ayrıca yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

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