İzmir’in Konak ilçesine bağlı Çimentepe Mahallesi’nde bir taksinin etrafında başlayan tartışma kısa sürede meydan savaşına dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, bıçak çektiği öne sürülen bir genç kadın ile çevredeki kişiler arasında tansiyon yükseldi.

TAKSİNİN İÇİNDE VE SOKAK ORTASINDA DARBEDİLDİ

Gerginliğin tırmanmasıyla birlikte çok sayıda kişi sarı taksinin etrafını sararak arbede çıkardı. Kadın, sığındığı taksinin içerisinde darbedildikten sonra kavga sokağa taştı. Bir süre sonra taksinin yanında yerde kalan kadına çevredeki kişilerin sert müdahalesi devam etti.

AYIRMAK İSTEYEN GENCE DE SALDIRDILAR

Olay anında tarafların arasına girerek kavgayı yatıştırmaya çalışan bir genç de öfkeli grubun hedefi oldu. Arbedeyi ayırmak isterken saldırıya uğrayan gençle birlikte sokak adeta savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olay anları, mahalle sakinlerinden birinin cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.