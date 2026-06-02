İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan olay, çevrede büyük paniğe neden oldu. İddiaya göre eşinden ayrılan ve çocuklarını göremediğini söyleyen bir kadın, bulunduğu binanın 4’üncü katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun süre kadını kararından vazgeçirmek için çaba harcadı. Ancak yapılan tüm ikna girişimlerine rağmen kadın bulunduğu noktadan aşağı atladı.

Olası bir faciaya karşı önlem alan itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığının üzerine düşen kadın, olaydan yaralı olarak kurtuldu. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.