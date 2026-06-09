Tokat Zile'de korkunç bir olay yaşandı. Odasında ölü bulunan 25 yaşındaki Sibel Akpınar'ın 10 gün önce öldüğü ortaya çıktı.

6 Haziran’da Zile ilçesi Zafer Sokak’ta meydana gelen olayda, annesi Yeter, ablası Satı ve kardeşi Seher Akpınar ile birlikte yaşayan Sibel Akpınar’ın odasından kötü kokular geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, Akpınar’ı hareketsiz buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sibel Akpınar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akpınar’ın yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duran ekipler, aynı evde yaşayan anne ve kardeşlerini gözaltına aldı.

'KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ' İDDİASI

Önceki gün adliyeye sevk edilen anne ve 2 kardeş çıkarıldıkları hakimlik tarafından, ‘İhmali davranışla kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen ve bir süre önce kendisini odasına kilitlediği belirtilen Sibel Akpınar’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.