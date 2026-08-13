Kaza, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi’ndeki Keykubat Tramvay İstasyonu’nda meydana geldi. Karşı perona geçmeye çalışan K.E., T3 seferini yapan tramvayın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TRAMVAYIN ALTINDAN KURTARILDI İtfaiye ekipleri, tramvayın altında kalan K.E.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Ağır yaralı olarak tramvayın altından çıkarılan K.E.’ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. K.E., daha sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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