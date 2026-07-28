7. yüzyılın sonları ile 8. yüzyılın başlarına tarihlenen mezarın, bölgede şimdiye kadar incelenen en eski gömüler arasında yer aldığı belirtiliyor. Kazıda görev alan araştırmacılar, mezardaki kıyafet ve süs eşyalarının Muroma toplumunun cenaze gelenekleri ile inanç dünyasına ışık tutabilecek önemli ipuçları sunduğunu ifade ediyor.

GİYSİSİ VE TAKILARIYLA GÖMÜLDÜ

Mezarda bulunan genç kızın oldukça gösterişli bir tören kıyafetiyle defnedildiği belirlendi. Kazılarda karmaşık yapıda bir başlık, şakak halkaları, alın bandı, metal süslemeli deri şeritler ve iki sert boyun halkası gün yüzüne çıkarıldı. Topraktaki oksit izleri ise giysinin çok sayıda küçük boncukla süslü olduğunu ortaya koydu.

Nijni Novgorod Müze Rezervi Arkeoloji Bölümü Başkanı Anastasia Shvetsova, başlığın üzerindeki süslü iplerin yüksek bir tekstil örtüsünü ya da bronz spirallerle oluşturulmuş bir saç düzenini taşımış olabileceğini söyledi. Omuzlara yerleştirilen metal sarkaçların ise hareket sırasında ses çıkardığı, bu tür süslerin Volga bölgesindeki bazı Ural halklarında hem törensel hem de koruyucu anlam taşıdığı düşünülüyor. Mezarda ayrıca at figürlü küçük bir metal süs de bulundu.

GÜMÜŞ LEVHANIN KAPAĞI RUH İÇİN Mİ TASARLANDI?

Kazının en dikkat çekici buluntusu ise genç kızın göğsüne yerleştirilen büyük yuvarlak gümüş levha oldu. Levhanın ortasında bulunan hareketli küçük kapağın, cenaze töreni sırasında hafifçe açılarak ruhun bedenden ayrılışını simgeleyen sembolik bir geçit olarak kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor. Ancak araştırmacılar, bu yorumun buluntunun biçimi ve mezardaki konumuna dayanan bir değerlendirme olduğunu, bunu kesin olarak kanıtlayan doğrudan bir delil bulunmadığını vurguluyor.

Zvyagino Mezarlığı 2022 yılında kaçak kazılar ihbarı üzerine tespit edilmiş, sistemli kazılar ise 2023'te başlamıştı. Bu yıl yürütülen çalışmalarda 42 mezarın incelenmesi planlanırken, mezarların düzenli sıralar halinde yerleştirildiği ve bazı gömülerde atlara da yer verildiği belirlendi. Araştırmacılar, Muroma halkının yazılı kaynak bırakmaması nedeniyle bu tür mezar buluntularının, erken Orta Çağ'daki inançları ve cenaze ritüellerini anlamada büyük önem taşıdığını belirtiyor.