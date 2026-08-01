Skandal görüntülerde bir kişinin sokakta genç bir kıza para karşılığında cinsel ilişki teklif ettiği öne sürüldü. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine adli makamlar harekete geçti. KİMLİĞİ BELİRLENDİ Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, görüntülerde yer aldığı iddia edilen şüphelinin C.A. olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla kolluk ekiplerinin şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması için çalışma başlattığı bildirildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, yetkililerin delillerin toplanması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını devam ettirdiği öğrenildi.

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