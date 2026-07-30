Ankara'nın Mamak ilçesinde araçla dolaşan bir şahıs, kaldırımda yürüyen 17 yaşlarındaki iki kız çocuğunu gözlerine kestirdi. Aracın içinde kimlği belirlenemeyen bu şahıs genç kızları takip ederek önce laf attı.
O sırada 72 yaşındaki bir vatandaş, genç kızları korumak amacıyla olaya müdahale etti. Şahısları uyararak bu duruma son vermelerini isteyen yaşlı adam, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Uyarıyı hazmedemeyen araçtaki saldırgan, dışarı çıkarak 72 yaşındaki adama saldırdı. Aldığı darbelerle sarsılan yaşlı adam, çevredeki diğer vatandaşların araya girmesiyle kurtarılırken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olayın ardından polis ekipleri tarafından tespit edilerek karakola götürülen saldırganın durumu ise adeta infial yarattı. Ortaya atılan iddialara göre, yaşlı adamı acımasızca darbeden ve kız çocuklarını taciz eden şahsın halihazırda başka bir suçtan dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olduğu ortaya çıktı.