Yıllardır ekranların ve beyaz perdenin en sevilen isimleri arasında yer alan Nebahat Çehre, sosyal medya paylaşımıyla yeniden adından söz ettirdi. Almanya'da çekilen yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan usta oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. TÜRK DİZİLERİNİN UNUTULMAZ İSMİ Türk sinema ve televizyonunun en önemli oyuncuları arasında gösterilen Nebahat Çehre, kariyeri boyunca çok sayıda unutulmaz projede yer aldı. Özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen sanatçı, daha sonra Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Ayşe Hafsa Sultan rolüyle de büyük beğeni toplamıştı. ALMANYA PAYLAŞIMI GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI 82 yaşındaki Nebahat Çehre'nin Almanya'dan yaptığı son paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şıklığıyla dikkat çeken sanatçı, sade tarzı ve enerjik görüntüsüyle takipçilerinden olumlu yorumlar aldı. Paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeniye ulaştı.

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