Ankara’da iki genç kız arasında yaşanan erkek arkadaş tartışması sokak ortasında kavgayla bitti. Kızların kavga ettiği sırada çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaparak destek verdi. "O BENİM ERKEK ARKADAŞIM" Kızların birbirlerine "O benim erkek arkadaşım" diyerek birbirlerine tekme tokat saldırdıkları anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. KAVGA ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİYLE SONA ERDİ Sokak ortasında yaşanan kavgaya çevrede bulunanlar müdahale etti. Tarafların ayrılmasıyla kavga sona erdi.

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