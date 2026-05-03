Türkiye’nin stand-up ve tiyatro sahnesinin yükselen isimlerinden Kaan Sertdemir’in ani vefatı sanat camiasını yasa boğdu. 1996 doğumlu olan ve henüz 29 yaşında hayatını kaybeden genç komedyenin ölüm haberi, sabah saatlerinde yapılan açıklamalarla kesinleşti.

OYUNCULAR SENDİKASI'NDAN AÇIKLAMA

İlk açıklama Oyuncular Sendikası’ndan geldi. Sendika, “Sevgili meslektaşımızı gencecik yaşında kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz” sözleriyle acı haberi duyurdu.

TUZBİBER KOMEDİ KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Sertdemir’in sahne aldığı TuzBiber Komedi Kulübü de yayımladığı mesajda, genç sanatçının kulübün ilk günlerinden bu yana ekibin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Komedyenimiz Kaan Sertdemir’i kaybettik” ifadelerine yer verdi.





SANAT DÜNYASI YASTA

Genç komedyenin vefatının ardından sosyal medyada taziye mesajları peş peşe geldi. Ali Rıza Tanyeli, “Ah canım kardeşim, mekanın cennet olsun” sözleriyle duygularını paylaşırken, Onur Göknil de Sertdemir’in sahnedeki duruşuna ve karakterine dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

KAAN SERTDEMİR KİMDİR?

Kaan Sertdemir, 1996 yılında dünyaya geldi ve sanatla tanışması oldukça erken yaşlara uzandı. Lise yıllarında tiyatroya adım atan Sertdemir, 2011’de Molière’in klasik eseri Cimri ile sahne deneyimi kazandı.

Üniversite döneminde de tiyatrodan kopmayan genç sanatçı, ODTÜ Oyuncuları çatısı altında aktif olarak sahne almaya devam etti. 2015 yılında Dejan Dukovski’nin kaleme aldığı Barut Fıçısı ile seyirci karşısına çıkan Sertdemir, oyunculuk becerilerini geliştirmek adına çeşitli atölye çalışmalarına katıldı. Bu süreçte Yasin Yürekli’nin atölyelerinde de eğitim aldı.

Son yıllarda yönünü stand-up komediye çeviren Sertdemir, TuzBiber Komedi Kulübü sahnesindeki performanslarıyla dikkat çekerek kendine özgü bir izleyici kitlesi oluşturdu.