İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki İlayda Dorum, alışveriş yapmak için gittiği Çağlayan'daki bir markette tacize uğradığını açıkladı.

'GÖRDÜĞÜM AN TELEFONU KAPATTTI'

Dorum, taciz ettiğini öne sürdüğü şahsın görüntülerini paylaşarak, "Tacize uğradım. Market alışverişi sırasında göstere göstere altımdaki şortun resmini çeken adam bu. gördüğüm an kamerayı kapattı ve 'son resminize bakabilir miyim?' dediğimde yanlışlıkla elim bastı dedi. Karakola gidiyorum" ifadelerini kullandı.

'SENİN ŞORTUNA MI KALDIM?'

Görüntülerde Dorum'u taciz ettiği iddia edilen şahsın, "Senin şortuna mı kaldım. Böyle bir şey yok ya!" dediği duyuldu.

'İFTİRA DİYENLER CİMER'E ŞİKAYET ETSİN'

Sosyal medyadaki bazı erkek kullanıcıların görüntülerle ilgili 'iftira' yorumlarına da cevap veren genç manken, "İftira diyen herkesin bu videoyu CİMER'e şikayet etmesini istiyorum. Görüntüleri polis inceledi, savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.