Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada milliler, İtalya karşısında 25-20, 25-16 ve 25-15'lik setlerle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Şampiyona boyunca oynadığı tüm maçları kazanan 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, finalde aldığı yenilgiyle turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşadı ve Avrupa ikincisi oldu.

ÖDÜLLER SPORCULARIMIZA

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde takımımızdan Lal Lüleci En İyi Libero, Ecrin Selis Türkyaşar En İyi Smaçör, Aylin Uysalcan ise En İyi Pasör Çaprazı seçildi.