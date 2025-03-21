Dubai'de bir parti sonrası yol kenarında bulunan ve omurgasında, kollarında ve bacaklarında çok sayıda kırık tespit edilen 20 yaşındaki modelin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kovalchuk'un kaybolmadan önce bir otel partisine davet edildiğini arkadaşlarına söylediği ve 8 gün boyunca kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Olayın, sosyal medyada "Porta Potty partileri" olarak bilinen ve kadınların ciddi istismara uğradığı iddia edilen etkinliklerle bağlantılı olabileceği öne sürülüyor.

ŞU ANA KADAR 4 AMELİYAT GEÇİRDİ, KONUŞAMIYOR

Yerel basında yer alan iddialara göre genç modelin zorla alıkonulduğu ve günlerce fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldıktan sonra sokağa terk edildiği şüphesi üzerinde duruluyor. Bazı kaynaklar, olayın zengin iş insanları ve şeyhlerin düzenlediği bir etkinlikle bağlantılı olabileceğini öne sürerken, yetkililer soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Hastaneye kaldırılan Kovalchuk'un şu ana kadar dört ameliyat geçirdiği ve henüz konuşamadığı belirtiliyor. Ailesi ve yakın çevresi olayın aydınlatılmasını isterken, Rus avukat Katya Gordon ise modellere benzer etkinliklerden kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu.