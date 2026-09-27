“Lahza” filmi ve reklam çalışmalarıyla tanınan oyuncu ve model Nilsu Çağla Hepsev, sosyal medya üzerinden kendisine gönderilen mesaj ve videolar nedeniyle yargı sürecine başvurdu. Hepsev, kendisini tanımadığını belirttiği 67 yaşındaki Coşkun Halil H. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre; Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle dava açılırken, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Coşkun Halil H. “cinsel taciz” suçundan 8 bin 400 lira adli para cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Ceza davasının ardından Hepsev, yaşadığı sürecin kendisinde oluşturduğu korku ve endişe nedeniyle bu kez 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ GÖNDERDİ

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre olay, 28 Aralık 2024'te Coşkun Halil H.'nin Hepsev'e sosyal medya üzerinden mesaj göndermesiyle başladı.

İddiaya göre ilk mesajın ardından cinsel içerikli mesajlar ve videolar gönderilmeye devam etti. Bunun üzerine Hepsev, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

“SÜREKLİ KORKU İÇİNDEYİM”

Hepsev'in avukatı tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, genç oyuncunun ceza davası nedeniyle karşı tarafın adres ve kimlik bilgilerinin ortaya çıkmasından dolayı korku yaşadığı belirtildi.

Dilekçede, “Müvekkilim, ceza davası nedeniyle adres ve kimlik bilgilerinin ortaya çıkması nedeniyle dışarıya her çıktığında takip edilme veya saldırıya uğrama korkusu yaşamaktadır” ifadelerine yer verildi.

50 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT TALEP ETTİ

Hepsev'in avukatı, yaşananların genç oyuncuda oluşturduğu manevi zararın giderilmesi amacıyla 50 bin lira tazminat talep etti.

Dilekçede, talep edilen tazminatın müvekkilin yaşadığı manevi acıyı bir ölçüde hafifletmesi ve bozulan manevi dengenin giderilmesine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Hepsev'in avukatı ayrıca, tazminatın karşı tarafı benzer bir eylemi yeniden gerçekleştirmekten caydırması yönündeki beklentiyi de dile getirdi.