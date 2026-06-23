Oyunculuk ve sosyal medya kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ecrin Su Çoban, bu kez lüks tatil iddialarıyla gündeme geldi. Genç oyuncunun, ailesiyle birlikte Antalya'nın Belek bölgesinde bulunan ultra lüks bir otelde konaklamak için yüksek meblağlı bir ödeme yaptığı öne sürüldü.

"Alice Müzikali", "Masal Şatosu" serisi, "Babamın Kemanı" ve son olarak "Sihirli Annem: Periler Okulu" yapımlarında rol alan Ecrin Su Çoban, aynı zamanda YouTube, TikTok ve Instagram'daki milyonlarca takipçisiyle dikkat çekiyor.

İddialara göre Çoban ve ailesi, Belek'teki lüks tesiste altı gün konaklayacak. Tatilin toplam maliyetinin 1 milyon 318 bin lira olduğu, günlük harcamanın ise yaklaşık 220 bin lirayı aştığı öne sürüldü.

Söz konusu rakamlar sosyal medyada da tartışma konusu olurken, birçok kullanıcı yüksek tatil maliyetine ilişkin farklı yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar, altı günlük bir tatil için öne sürülen tutarın oldukça yüksek olduğunu belirtirken, bazıları ise harcamaların kişisel tercihlere bağlı olduğunu ifade etti.

Ecrin Su Çoban veya yakın çevresinden, iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.