Talihsiz sanatçının kardeşinin iddialarına göre, ihmaller zincirini basit bir kulak enfeksiyonu başlattı. Enfeksiyonun ardından yüz felci geçiren genç rapçi, bir ameliyat geçirdi. Taburcu edilen Aishe’ye uygulanan kortizon tedavisinin vücutta nadir görülen damar iltihabını (vasküliti) tetiklediği öne sürüldü.





Fenalaşan şarkıcı başvurduğu acil servisten ‘İlacın yan etkisi’ denilerek evine gönderildi. Durumu daha da ağırlaşınca yeniden hastaneye yatırılan genç sanatçıya günlerce teşhis konulamadığı belirtildi.



GEÇ TEŞHİS İDDİASI



Kardeşi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Tam 4 gün boyunca ablama teşhis koyamadılar ve hiçbir tedavi uygulamadılar. Durumu tamamen kritikleşince ancak yoğun bakıma kaldırıldı” ifadelerini kullanarak sağlık çalışanlarına ve hastane yönetimine sert tepki gösterdi.





Kardeşinin açıklamalarına göre genç rapçi, kendisinde Behçet hastalığı olabileceğini ilk günden itibaren doktorlarına iletmişti. Ancak bu hayati ihtimalin yetkililer tarafından uzun süre dikkate alınmadığı, romatoloji bölümünün ise talihsiz kadına teşhisi ölümünden sadece bir gün önce koyabildiği iddia edildi.