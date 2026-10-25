Şarkıcı Mela Bedel, annesi Mercan Öznar’ın vefatının ardından yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Annesinin ölümünün yedinci gününde Instagram hikâyesinden bir fotoğraf yayımlayan Bedel, hem annesine hem de ağabeyine seslendiği sözlerle duygulandırdı.

“BU BİR ELVEDA DEĞİL MELEK ANNEM”

Annesinin fotoğrafını paylaşan Mela Bedel, mesajına “Sensiz 7 gün. Bu bir elveda değil melek annem, bu bir elveda değil” sözleriyle başladı.

“İKİNİZİ DE GURURLANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Annesine ve ağabeyine seslenen şarkıcı, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu dünyada bana emanettin, şimdi abimlesin. İkinizi de gururlandırmaya devam edeceğim söz veriyorum.”