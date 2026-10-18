Şarkıcı Mela Bedel, annesi Mercan Hanım’ı kaybetti. Gece Muhabiri’nde yer alan habere göre, bir süredir kanser tedavisi gören 53 yaşındaki Mercan Hanım’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. ANNESİ BİR SÜREDİR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU Asıl adı Ayfer İlker olan Mela Bedel, annesinin vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Bir süredir kanser tedavisi gören Mercan Hanım’ın tedavisinin yaklaşık bir hafta önce hastanede sürdürülmesine karar verilmişti. MELA BEDEL KİMDİR? 24 Haziran 1995’te İstanbul’da dünyaya gelen Mela Bedel, küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. İlk profesyonel müzik çalışmasını 2019 yılında yayımlayan şarkıcı, çıkışını Çukur dizisi için yaptığı şarkıyla yakaladı.

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