İstanbul'un Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesi'nde dün gece saat 00.15 sıralarında üzücü bir olay meydana geldi. Beykoz Riva'daki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yapan 26 yaşındaki Hasan Atahan'dan bir süredir haber alamayan kız arkadaşı Azra L., Atahan'ın kuzeni Hasan K. ile birlikte şahsın yaşadığı adrese gitti. Kapının içeriden kilitli olması ve zillere yanıt verilmemesi üzerine çilingir çağrılarak eve girildi. İçeri giren yakınları, Hasan Atahan'ı koridorda sırtüstü hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, üsteğmenin başından silahla vurularak hayatını kaybettiği ve beylik tabancasının da hemen yanında olduğu tespit edildi.
SON GÜNLERDE 'YAŞAMAKTAN SIKILDIM' DİYORMUŞ
Olayın ardından polis ekiplerince bilgisine başvurulan kız arkadaşı Azra L., Atahan’ın bilinen herhangi bir fiziksel sağlık sorunu bulunmadığını ancak son zamanlarda yaşamaktan sıkıldığına dair söylemlerde bulunduğunu ifade etti. Kuzeni Hasan K. ise Atahan’ın Gaziantep’te ikamet eden annesinin telefonlarına yanıt alamaması ve planlı çevrim içi terapi görüşmesine katılmaması üzerine şüphelenerek adrese geldiklerini anlattı.
Yapılan ilk araştırmalarda, bir ev arkadaşıyla birlikte kalan Atahan'ın olay esnasında evde yalnız olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda herhangi bir nota rastlanmazken, Hasan Atahan’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.