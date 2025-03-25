İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan Saraçhane mitingleri ve yurt genelindeki protestolar devam ediyor.

CHP Lideri Özgür Özel'in "Bugün akşam Saraçhane'de, Saraçhane'ye veda etmeye, Ekrem başkanın emanetini yine İstanbul'un bir seçilmişine emanet etmeye, kayyuma karşı verilen bu büyük mücadelenin son akşamında dünya tarihine geçmek üzere tüm İstanbullular Saraçhane'ye bekliyoruz" çağrısı üzerine yüz binlerce vatandaş, Saraçhane'ye akın etti.

İMAMOĞLU'NDAN SARAÇHANE MESAJI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevindeki televizyondan Saraçhane’de toplanan yüz binleri görmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu, mesajında "Saraçhane çok güzel!" ifadelerini kullandı.

ÖZEL SARAÇHANE'DE HALKA SESLENDİ

CHP Lideri Özgür Özel, Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslendi. Özel, önceki gün yaptığı boykot çağrısını yinelerken, yeni miting adresini açıkladı.

Özel'in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

- Burada yüzbinler, Türkiye'de milyonlar var. Sandık başında 15 milyon yürek var. Kendisini mücadeleye adamış bir Türkiye var.

- Biz tek adamın karşısına, kibirinden yanına varılamayan o sinir küpüne karşı birini karşısına çıkaralım dedik. 23 Mart pazar günü birileri Ekrem Başkanı Silivri'ye koydu, 15 milyon kişi onun arkasına geçtiniz.

- Dosyada kimsenin görmediği, sadece savcının bildiği iftiracı müptezellerin ifadeleri var. Ekrem Başkana iftira atıyor. Kim söylüyor? Söyleyemem. Kod adı, Çınar. Kim biliyor? Kod adı, Ladin. Kim getirdi bunları?

- Ben getirdim. Allah seni kahretsin odun. Çınarla ladini getiren odunu da onu oraya getiren odunu da Allah'a havale ediyorum

- Ekrem Başkan yalnızca girdiği seçimlerde Erdoğan'a yenilmemiş bir siyasetçi değil bir sonraki seçimde Türkiye'nin cumhurbaşkanı adayıdır.

- Ey Erdoğan! Eğer şu kadarcık cesaretin varsa İmamoğlu'na kurduğun kumpas davalarının görüldüğü sırada savcının sorularını ve Ekrem Başkan'ın cevaplarını TRT'den yayınla!

- İstanbul Valisi'ne sesleniyorum. Bu meydan boşalmadan, herkes evine varmadan, milletvekillerim orada, ben de bu arabanın üzerindeyim, sık da o gazı göreyim! O plastik mermiyi at bakalım. Bir gencime bu gece cop vurursan, gaz sıkarsan bir tane plastik mermi vurursan senin alnını karışlamayan namerttir. Yettiniz be! Yettiniz! Ne sözünüze ne ettiğiniz yemine güveniliyor. Bu kadar insanlıktan koptuysan ey Vali, sensin marjinal. Gaz sıkmaya devam edersen seni yarın en rahatsız edecek yere 500 bin kişilik çağrı yapacağım.

- Tam 11 gazeteciyi gözaltına aldılar, 8'ini tutukladılar. AFP foto muhabiri Yasin Akgül, Now Haber Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabiri Bülent Kılıç, muhabir Zeynep Kuray, İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, muhabir Hayri Tunç tutuklandı. 'Her şey çok güzel olacak Ekrem Abi' diyen Berkay Gezgin'i tutukladılar.

- Gözaltına alınan gazeteciler, adliyeden Vatan emniyete geri götürdüler çünkü İstanbul hapishanelerinde yerleştirecek yer kalmadı. Yarın civar illere gönderilmek için planlar yapılıyor. Öğrencileri ve gazetecileri içeri ata ata hapiste yer kalmamış.

- Cumartesi saat 12.00'de Maltepe'de miting yapılacak!

- Belediye başkanlarımızın tutukluluğuna itiraz etmek için, 'Artık canımıza tak etti, erken seçim istiyoruz' demek için büyük mitinge var mısınız? Maltepe seçildi, Yenikapıcılar kaybetti!