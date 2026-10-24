Ekonomik sıkıntılar, işsizlik, liyakatsiz atamalar ve daha pek çok sorun Türkiye’nin genç yeteneklerinin yurt dışına gitmesine neden oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de bunun kanıtı. TÜİK, 2025 yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıkladı. Üniversite mezunlarının beyin göçü oranı 2025’te bir önceki yıla göre artıp yüzde 2.2’ye ulaştı. En fazla beyin göçü veren iller İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir oldu.

İLK SIRADA GENETİK VAR

Veriler, beyin göçünün üniversite türüne, burs durumuna ve bölüme göre değiştiğini gösterdi. Devlet üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2024’te yüzde 1.7 iken 2025’te yüzde 1.9’a yükseldi. Vakıf üniversitesi mezunlarında ise yüzde 4.3’ten yüzde 4.4’e çıktı. Vakıf üniversitesini tam burslu bitirenlerde oran yüzde 8.6 ölçüldü. Beyin göçü oranının en yüksek olduğu bölüm ise yüzde 13.1 ile moleküler biyoloji ve genetik.

YÜZDE 22 ALMANYA DEDİ

Bu bölümü yüzde 13 ile işletme mühendisliği izledi. İlk beşte yer alan diğer bölümler, yüzde 11 ile matematik mühendisliği, yüzde 10.9 ile elektronik mühendisliği ve yüzde 10.2 ile fizik mühendisliği olarak sıralandı. Gençlerin, mezuniyet sonrası göç ettiği ülkeler sıralamasında ise yüzde 22 ile Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya’yı yüzde 16.9 ile ABD, yüzde 10.5 ile İngiltere, yüzde 8.3 ile Hollanda ve yüzde 5.2 ile Kanada izledi.