İstanbul Modern, geleceğin sanatçılarını desteklemek adına anlamlı projelere imza atıyor… ‘Sanat Yolunda’ projesi de bunlardan biri…

Bu etkinliği, geçtiğimiz yıl ilk kez Nevşehir, Trabzon, Mardin ve Van’da hayata geçiren Müze Eğitim Birimi, 100 genç sanatçıya ulaşmıştı…

Proje; bu yıl da Nescafe Gold’un desteğiyle ‘Bir Fincan Sanat Yolunda’ adı altında devam etti. Adana, Diyarbakır, Artvin ve Kars rotasındaki ikinci yıl rotasını geçtiğimiz günlerde tamamladı.

25-35 yaş arası güzel sanatlar mezunlarına açık olan ve ücretsiz yürütülen program kapsamında katılımcılar, üretim süreçlerini geliştirerek İstanbul Modern’den katılım belgesi almaya hak kazandı. İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol’un ev sahipliğinde gerçekleşen değerlendirme buluşmasında programa katkı sağlayan akademisyenler, atölye yürütücüleri ve her iki döneme dahil olan genç sanatçılar bir araya geldi. Buluşmada projenin yarattığı toplumsal etkiyle birlikte, sürdürülebilirlik adına üçüncü yıl çalışmalarına da başlanacağı bilgisi paylaşıldı… Bu genç sanatçılar adına sevindirici bir haber oldu…

Projenin geride kalan iki yıllık serüveninde, sanat eğitimini Türkiye’nin farklı bölgelerine ulaştırmak amacıyla kapsamlı bir rota izlendi. Projenin hayata geçirildiği ilk yıl olan 2025’te atölyeler; Nevşehir’de Prof. Dr. Necla Rüzgâr ile “İnsan Etkisi”, Trabzon’da Prof. Dr. Alper Maral ile “Ses ve Kültür”, Mardin’de Sabire Susuz ile “Otantik Özne” ve Van’da Doç. Dr. Ali Asgar Çakmakcı ile “Doğa ve Sanat” başlıklarıyla gerçekleşti.

“Sanat eğitimini erişilebilir kılmayı hedefliyoruz”

Projenin eğitim misyonuna ve sürdürülebilir yapısına değinen İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol, şöyle konuştu:

“Bu program, doğrudan sanat alanına katkı sağlamayı amaçlayan bir eğitim projesi. Sanat eğitimini yalnızca merkezde değil, farklı şehirlerde de erişilebilir kılmayı hedefliyor. Genç sanatçıların üretim süreçlerini desteklerken çağdaş sanat tarihine ve kuramlarına dair birikimlerini güçlendirmeyi; üretime ilişkin yol ve yöntemleri paylaşarak sanatsal ifade becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve çeşitli sanat disiplinlerinden mezun gençlerin üretim pratiklerini ve çalışmalarını paylaşabilecekleri bir zemin sunuyor. Aynı zamanda farklı şehirlerde profesyonel sanat üretimi yapmanın imkânlarını ve fırsatlarını görünür kılıyor. İki yıl boyunca elde ettiğimiz olumlu sonuçlar, projenin sürekliliği konusundaki motivasyonumuzu artırıyor. Yeni dönemde de bu etkiyi daha da genişletmeyi hedefliyoruz.”

Ustalardan atölyeler

Projenin ikinci yılında bu yıl rota Adana, Diyarbakır, Artvin ve Kars illerine uzandı. Bu dönemde Adana’da Neriman Polat ile “Bellek ve Kolektif Hafıza”, Diyarbakır’da Seçkin Pirim ile “Yeni Form Arayışları”, Artvin’de Ahmet Elhan ile “Nesneler ve Gölgeler” ve Kars’ta Bager Akbay ile “Kavramsal Sanat, Portfolyo ve Yapay Zekâ Destekli Araştırma” başlıkları etrafında şekillenen atölyeler başarıyla tamamlandı.

DERS DE VERDiLER

Yüz yüze gerçekleştirilen atölyelerin yanı sıra çevrim içi dersler de uygulandı. Doç. Dr. Seda Yavuz ve Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün tarafından yürütülen, modern ve çağdaş sanatı kronolojik bir perspektifle ele alan Sanat Tarihi Seminer Programı ile Doç. Dr. Fırat Arapoğlu tarafından yürütülen kuramsal çözümlemeye dayalı Panel Programı, proje kapsamında yıl boyunca devam etti.