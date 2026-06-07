CHP’de gençlik kollarında MYK üyesi, il başkanı ve üye olarak görev yapmış onlarca kişi bir araya gelerek ‘kurultay’ deklarasyonu yayınladı. “Gençlik Kollarının her kademesinde görev yapmış kişiler olarak ‘ortak çağrı” diye yapılan ve 94 kişinin imzaladığı açıklamada, olağanüstü kurultay talep edildi.

Kendilerine “CHP Gençlik Kolları 1996 platformu” olarak tarif eden CHP’li isimlerin yaptığı açıklama şöyle:

ASIL HEDEF DEMOKRASİ

-Cumhuriyet Halk Partimizin Gençlik Kolları’ndan başlayarak her kademesinde görev yapmış, partimizin yan gücü değil, özgücü olan gençlik kollarımızın butlan ve olağanüstü kurultay toplanmasına ilişkin ortak çağrısıdır.

-Bizler yıllar içerisinde görev yapmış olan Cumhuriyet Halk Partimizin Gençlik Kolları Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları İl Başkanları ve Gençlik Kolları Üyeleri olarak...

-Partimizin aslında demokrasiyi ve çok partili rejimi hedef alan Anayasa ve kanunlarla bağdaşmayan mahkeme kararları yoluyla dizayn edilme girişimlerini ve son mutlak butlan kararını asla kabul etmiyoruz.

SIKIYÖNETİM BİLE YAPMADI

-Sıkıyönetim ve olağanüstü dönemlerde bile Cumhuriyet Halk Partimizin yönetimleri kurultay dışındaki bir yöntemle belirlenmemiştir.

-Cumhuriyet Halk Partimizin İlçe Yöneticilerini, İl Yöneticilerini, Genel Merkez Yöneticilerini ve nihayet Genel Başkanını demokratik süreçler aşamasıyla kongreler ve kurultay belirler.

-Cumhuriyet Halk Partimizin demokratik anlayışından ve geleneğinden aldığı güçle geleceğine karar verecek olan tek güç, ülkemizin 81 ilinden gelen seçilmiş kurultay delegelerimizdir.

ATATÜRK’E SÖZÜMÜZ VAR

-Kurucumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir’ sözünden yola çıkarak cumhuriyete, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı belirtiyoruz.

-Cumhuriyet Halk Partimizin ve Türkiye demokrasi tarihinin daha fazla zarar görmemesi için olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması çağrısında bulunuyoruz.”