Bu yılın bütçesinden de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından vakıf ve derneklere yapılacak transferler devam edecek. 2026 yılında yaklaşık 2.2 milyar lira, 2027 yılında ise 2.5 milyar aktarılacak. Hazine Maliye Bakanlığı da bu yılın ilk 5 ayında 498 milyon lira ödeme yaptı. Bu paraların hangi vakıf ve dernekler tarafından paylaşıldığı açıklanmıyor.

KİMA HARCANDI?

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem kamu kaynaklarından yararlanan vakıflar ve denetim süreçleri konusunda meclis araştırması istedi. Erdem, “Öğrenci yurtlarının yetersizliği, gençlerin barınma krizi ve eğitim harcamalarındaki artış dikkate alındığında, bu kaynakların hangi vakıflara ve hangi ölçütlere göre aktarıldığı açıklanmalı” dedi.

65 milyondan 2 milyara çıktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın adı gizli tutulan dernek ve vakıflara harcadığı bütçe yıllar geçtikçe katlandı. 2020-2025 arasında vakıf ve derneklere 4.5 milyar lira verildiğini hatırlatan CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, “Bakanlık bütçesinden aktarılan bu tutar 2020 yılında 65 milyon 419 bin lira iken 2025’de 2 milyar lirayı geçti” dedi.