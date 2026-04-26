Natura Dünyası Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31’inci haftasında sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Gençlerbirliği’nin golünü 34’üncü dakikada Metehan Mimaroğlu penaltıdan kaydetti.
Kırmızı-siyahlı takım, Trendyol Süper Lig'de ise 10 maç sonra galibiyete ulaştı. Gençlerbirliği, Kocaelispor maçı öncesinde ligdeki son 10 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşamıştı.
10 maçın ardından kazanan Natura Dünyası Gençlerbirliği 28 puana yükselerek 14. sıraya yükseldi. Kocaelispor ise 36 puanla 11. sırada yer aldı.