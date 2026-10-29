Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Gençlerbirliği, sahasında Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor'u 5-0 yenerek tur atladı.
1. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Defansın yaptığı pas hatasıyla ceza sahasında topla buluşan Mendes, dar açıdan topu ağlarla buluşturdu: 1-0
13. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin sağdan kullandığı kornerde Yiğit Hamza Aydar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadaki Muhammed Emin Yavaş'a çarptı ve ağlara gitti: 2-0
29. dakikada Gouveia'nın soldan kullandığı korner atışında Niasse, altıpas üzerinde iyi yükseldi ve topu kafayla filelere gönderdi: 3-0
Müsabakanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
84. dakikada Luis'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Furkan Ayaz Özcan, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0
90+2. dakikada Martor'un yerden pasında ceza sahasında Orakpo'nun şutunda top, kalecinin sağından ağlara gitti: 5-0
Karşılaşmadan 5-0 galip ayrılan Gençlerbirliği, kupada 4. tura yükseldi.
Öte yandan Gençlerbirliği'nde Mendes, gol sevincinde çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan takım kaptanı Dimitrios Goutas'ın formasını gösterdi.
MAÇTAN DETAYLAR
Stat: Eryaman
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Cem Özbay, Mücahid Adem Çelebi
Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Erk Arda Aslan), Etebo, Niasse (Dk. 46 Luis), Traore (Dk. 62 Martor), Gouveia (Dk. 62 Orakpo), Mendes (Dk. 74 Furkan Ayaz Özcan)
Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: Mustafa Erdem Uysal, Süleyman Enes Yıldırım (Dk. 46 Tahsin Yılmaz), Metin Peker, Ali Alperen Erdoğan, Furkan Yaşa (Dk. 73 Rüstem Patlar), Muhammed Emin Yavaş, Tugay Güner (Dk. 62 Enes Karadeniz), Yavuz Alemdar (Dk. 62 Mehmet Ali Bakar), Yusuf Şengüler, Yavuz Koç (Dk. 73 İbrahim Başer), Muhammet Furkan Kılıç
Goller: Dk. 1 Mendes, Dk. 13 Muhammed Emin Yavaş (Kendi kalesine), Dk. 29 Niasse, Dk. 84 Furkan Ayaz Özcan, Dk. 90+2 Orakpo (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 70 Martor (Gençlerbirliği)