Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, teknik direktör arayışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Metin Diyadin'in istifasının ardından yeni teknik direktör arayışını sürdüren başkent ekibinde, gündeme gelen isimlerle ilgili net ifadeler kullanıldı.

ALEX DE SOUZA'YA SICAK BAKMADILAR

Arda Çakmak, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, Alex de Souza'nın kendilerine önerildiğini belirtti. Çakmak, "Alex de Souza ismi önerildi. Sıcak bakmadık." dedi.

CARLOS TEVEZ İLE GÖRÜŞME OLMADI

Gündeme gelen bir diğer isim Carlos Tevez hakkında da konuşan Çakmak, Tevez ile herhangi bir temas bulunmadığını vurguladı. Çakmak, "Carlos Tevez listemizde yok. Carlos Tevez ile görüşmemiz olmadı." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibi, Metin Diyadin'in ayrılığı sonrası kısa süre içinde yeni teknik direktörünü belirlemeyi hedefliyor.

LİGDE 7 PUAN TOPLADILAR

Süper Lig'de ilk 6 haftayı 7 puanla kapatan Gençlerbirliği, milli aranın ardından sahasında Amedspor ile karşılaşacak.