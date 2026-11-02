Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, Gençlerbirliği'nin 5-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Oğulcan Ülgün, 59. dakikada Tongya, 66. ve 78. dakikalarda Gouvela ile 68. dakikada Mendes kaydetti.
AYLAR SONRA KAZANDI
Bu sonuçla Gençlerbirliği, ligde 23 Ağustos'tan bu yana aylar sonra galibiyet yüzü gördü ve puanını 11 yaparak 14. sıraya yükseldi.
Alanyaspor ise 12 puanda kalarak 12. sıraya geriledi.
Başkent ekibi, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Alanyaspor sahasında Trabzonspor ile oynayacak.