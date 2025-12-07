Gençlerbirliği Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, gergin anlara sahne oldu.

Gündem maddeleri görüşülürken yaşanan tartışmalar ve salonda çıkan arbedenin ardından mevcut başkan Mehmet Kaya adaylıktan çekildi. Mehmet Kaya ile Çağrı Çetin yarıştan çekilmesiyle seçime yarışa son anda giren Arda Çakmak, Gençlerbirliği’nin yeni başkanı oldu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Başkan Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesinin ardından istifa kararı aldı. Deneyimli teknik adamın, Süper Lig'deki Karagümrük maçının ardından görevinden ayrılacağını öğrenildi.

REST ÇEKTİ

Volkan Demirel'in "Mehmet Kaya varsa ben de varım. Mehmet Kaya yoksa yokum" sözleriyle rest çektiği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Gençlerbirliği'nde kriz farklı bir boyuta taşındı. Volkan Demirel'in istifa edeceğini belirtmesinden sonra futbolcular da kazan kaldırdı.

Taraftar gruplarının da isyan bayrağı çekmeye hazırlandığı öğrenilirken Mehmet Kaya'nın kriz büyümesin diyerek durumu yatıştırdığı iddia edildi.

Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nin başında 5 maça çıkarken 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.