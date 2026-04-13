Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde çıkan teknik direktör iddialarına resmi yanıt geldi. Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak; Volkan Demirel’in geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Arda Çakmak "Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Sadece Galatasaray değil, her maçımız bizim için çok kıymetli. Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz. Gençlerbirliği olarak son 5 maçımızı kazanıp puan olarak rahatlamak istiyoruz. Volkan Demirel ve ekibinin arkasındayız. Ekibiyle birlikte son 5 maçta takımımızın başında olacaklar. Galatasaray maçını kaybetsek de Volkan Demirel ile devam edeceğiz. Yine söylüyorum; Volkan Demirel sezon sonuna kadar bizimle birlikte olacak." dedi. Başkan Arda Çakmak, "Mustafa Kaplan iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Volkan Demirel çok iyi bir karakter, ekibi de çok iyi” dedi.

'NIANG KARARI HOCANIN TERCİHİ'

M'Baye Niang'ın yedek başlaması hakkında da konuşan Çakmak:“Başakşehir maçında M'Baye Niang'ın yedek başlaması hocamızın tercihiydi. Ricardo Velho'nun opsiyonu için kaynak arayışımız devam ediyor. Onyekuru'ya devre arasında gelen teklifler oldu. Sezon sonunda yeni teklifler gelirse oturup konuşacağız.” diye konuştu.