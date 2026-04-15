Gneçlerbirliği Süper Lig’in 30. Haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Cumartesi günü oynanacak maç öncesi Gençlerbirliği cephesinden açıklama geldi.

RodyoGol'e konuşan Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Songür maçtaa galibiyet hedeflediklerini açıkladı. Songür’ün konuşması şu şekilde:

'GALİBİYETE İNANIYORUZ'

"Takımımız Galatasaray maçına hazır, çok motive olduk. Galatasaray maçıyla birlikte kötü gidişatı aşacağımıza inanıyorum. Volkan Demirel hocamız da galibiyete inandığını söylüyor. Bugünün tarihini not alın Galatasaray maçıyla beraber 5 haftalık bir galibiyet serisi yakalamayı hedefliyoruz! Süper Lig'de kalacağız!"

"Onyekuru konusunda doğru yaptığımıza inanıyorum. Futbolcunun irkilmesi ve nerede olduğunu farketmesi gerekiyor. Volkan Demirel hocamızın, Onyekuru'nun eksiklerini gördüğüne ve bundan dolayı kadro dışı bıraktığına inanıyorum. Onyekuru'nun bu sezon bize verimli olmadığını düşünüyorum."