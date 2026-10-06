Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, istifa kararında ısrarcı olması üzerine teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi.

Bu ayrılık sonrası teknik direktör görevi için çalışmalara başlayan başkent ekibinde flaş bir isim gündeme geldi… Başkent ekibinin, Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Arjantin futbolunun önemli isimlerinden Carlos Tevez ile ilgilendiği öne sürüldü.

MAYIS AYINDAN BERİ BOŞTA

Futbolculuk kariyerinde Boca Juniors, Manchester United, Manchester City ve Juventus gibi önemli kulüplerin formasını giyen Carlos Tevez, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başladı. 5 Şubat 1984 doğumlu olan 42 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı, son olarak ülkesinde Talleres'i çalıştırdı. Tevez, Talleres'teki görevinden 13 Mayıs 2026 tarihinde ayrıldı.

Carlos Tevez, teknik direktörlük kariyerinde şimdiye kadar Rosario Central, Independiente ve Talleres'in başında görev yaptı.