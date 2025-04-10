Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Ümraniyespor Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği, 88. dakikasında 1-0 geride girdiği maçı 2-1 kazandı.
Ümraniyespor, 60. dakikada Cebio Soukou'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği'ne beraberliği 89. dakikada Sinan Osmanoğlu getirirken galibiyet golü ise 90+2. dakikada Metehan Mimaroğlu'dan geldi.
PENALTI KAÇTI
Ümraniyespor'da Benny, 50. dakikada durum 0-0'ken penaltıdan yararlanamadı. Ayrıca Ümraniyespor, Lucas Joao'nun 73. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, 57 puana yükseldi ve 3. sıraya yerleşti.