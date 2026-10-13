Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Bernd Storck yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan aktivasyon hareketleriyle başladı. Sahada ısınma koşusuyla devam eden idmanda oyuncular, isabetli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. İdmanın ikinci bölümünde kırmızı-siyahlı futbolcular, koordinasyon hareketlerinin ardından sonuçlandırma ve savunma organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, taktiksel varyasyonlarla sona erdi. Tedavisi tamamlanarak iyileşme sürecine giren Cheikh Niasse, takımla çalışmalara başladı. Tedavileri devam eden Oğulcan Ülgün, Adama Traore, Pedro Pereira ve Kevin Rodrigues ise bireysel antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Özel izinli olan Sekou Koita, antrenmanda yer almadı. Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 17 Ekim Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

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